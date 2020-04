Futbolista en Argentina se suicidó después de ser cortado del equipo

El portero de 19 años Alexis Ferlini se suicidó el pasado miércoles en su domicilio luego de que se le informara que no entró en los planes del Colón de Argentina, informó su padre en redes sociales.

Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30. En Colón me lo dejaron libre y luego de eso, en Arsenal y Platense lo querían, pero no había tiempo de ficharlo", lamentó Ariel Ferlini en redes sociales.