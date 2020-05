Futbolista del Watford se niega a entrenar por miedo a contagiarse de coronavirus

Troy Deeney, futbolista del Watford, anunció que no regresará a los entrenamientos de su equipo por temor a contagiarse del coronavirus y después trasmitirlo a alguien en su hogar.

El capitán del club indicó que avisó de la situación a la directiva, pues tiene un hijo de cinco meses a quien teme poner en riesgo.

Teníamos que volver esta semana, dije que no iría. Mi hijo de cinco meses tiene problemas respiratorios. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro”, expresó el jugador en el podcast Talk the Talk.

No hay suma económica que le gane a la importancia de cuidar a aquellos a quienes más quiere, aseguró Deeney.

“He perdido a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo. Para mí eso es más importante que unas cuantas libras más en el bolsillo”, mencionó.

El delantero inglés manifestó su desacuerdo con los directivos de la Premier, quienes autorizaron el retorno a las prácticas, y tampoco encuentra el sentido de reanudar la liga en junio,

"Vamos a estar controlados y estaremos en un ambiente muy seguro, pero será suficiente que haya una sola persona (contaminada) en el grupo. No quiero traer eso a casa", manifestó.

"Solo digo una cosa. No puedo cortarme el pelo hasta mediados de julio, pero sí puedo meterme en el área con 19 personas y saltar por un balón. No sé cómo funciona eso. Nadie puede responder a esas preguntas, no porque no quieras, sino porque no tienen la información", agregó.

Muchos mexicanos recordaremos a Deeney como el jugador que criticó a Raúl Jiménez, llamándolo perdedor, luego de que el futbolista del Wolverhampton salió a festejar un gol con la máscara de Sin Cara, en un partido que el equipo perdió frente al Watford.

"Estoy contento de que se pusiera la máscara, la podría usar ahora mismo también, porque ahora es un perdedor. Entonces, que disfrute la máscara, nosotros obtuvimos la victoria. En ese momento, no vi la celebración; mejor, porque hubiese perdido la cabeza. No puedes hacer esa celebración si no sabes que tienes la victoria segura", declaró a BeIN Sports en abril del 2019.