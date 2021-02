Futbolista del León confiesa que jugó la final de Liga MX contagiado de Covid-19

LEÓN, México-. León se coronó campeón del pasado Guard1anes 2020 tras vencer a Pumas en la final con marcador global de 3-1, pero los esmeraldas jugaron la final con Emmanuel Gigliotti contagiado de Covid-19.

El delantero argentino del León FC reveló que disputó la final de Liga MX contagiado de Covid-19 sin saberlo, quien al día siguiente se enteró ya que se hizo una prueba porque iba a viajar a su país.

¡Atentos a la entrevista de Gigliotti con @MatiPelliccioni ! "Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado. Al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR para entrar a Argentina y me dio positivo. Entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho"

“Jugué la segunda final sin saberlo, contagiado, porque el otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían en Argentina y me da positivo. Entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”, confesó el sudamericano para TyC Sports.