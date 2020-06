Futbolista de la Roma es despedido por publicar fotos provocadoras junto a su pareja

Mirko Antonucci, futbolista italiano propiedad de la Roma, fue despedido por el Vitória Setúbal de la Liga de Portugal, debido a las publicaciones sugerentes que hizo en compañía de su pareja en redes sociales.

El jugador tiene que ser jugador del Vitória Setúbal 24 horas al día, por respeto al club, a los aficionados y a lo que representa. El club, la gerencia, el equipo técnico y todo el personal entendieron que el comportamiento de un jugador que estaba cedido no era el que queríamos para el Vitória", manifestó el entrenador del club, Julio Velázquez.

Aunque las imágenes no so fueron hechas en su propia cuenta de instagram, sino en la de su novia, la influencer Ginevra Lambruschi, estas no fueron bien vistas por la directiva del club portugués.

Incluso ya se le habría advertido al joven de 21 años acerca de estas acciones, que si bien no presentan contenido explícito, si se les observa en ropa interior y con demostraciones de afecto.

Antonucci, quien es seleccionado juvenil de Italia, envió un mensaje donde ofrece disculpas y da a conocer que se dará un respiro de las redes sociales, aunque en ese momento parecía no estar al tanto del término de su préstamo con el Vitória Setúbal.

“Este mensaje es para decir que soy plenamente consciente de los errores que cometí. Me gustaría disculparme con todos los que se sintieron ofendidos: fanáticos, club, entrenador, compañeros de equipo. Dejaré las redes sociales y de ahora en adelante solo me verán sudando la camisa de Vitória de Setúbal hasta la última gota”, dijo.