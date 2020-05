Fury dispuesto a "apalear" primero a Wilder antes que pagarle “step aside” para apartarlo y unificar con Joshua

ESTADOS UNIDOS – El monarca pesado del CMB, Tyson Fury, ha disfrutado tanto su rivalidad contra el estadunidense Deontay Wilder, que aseguró que primero le concederá la trilogía a Wilder para repetirle la misma dosis una vez más, después de que lo dejó fuera de combate en siete asaltos en la segunda reyerta celebrada en febrero y afirmó que después iria contra su compatriota Anthony Joshua, quien es dueño de los campeonatos de la OMB, FIB y AMB.

Es obligación de Fury darle la tercera pelea a Wilder, ya que en el contrato estaba estipulado que si el estadounidense perdía el cinturón podía activar la cláusula de un tercer combate, acto que hizo y el británico destacó que no le pagaría por alejarse de esa pelea para ir directo a un duelo de unificación contra Joshua, pues su responsabilidad primaria es “darle una paliza” a Wilder.

Varias fuentes habían informado que Wilder estaba pidiendo una suma millonaria extremadamente alta para hacerse a un lado de su compromiso para que de esta forma se pudiera celebrar el enfrentamiento entre Fury y Joshua, sin embargo, el “Rey de los Gitanos” se negó a pagar el “step aside” y buscará desterrar a Wilder de los mejores peleadores de la división pesado.

“Creo que vamos a tener la revancha con Wilder en algún punto”, dijo Fury a través de Instagram. “Entonces tenemos las dos peleas con AJ (Anthony Joshua), bueno, la primera será cuando le dé una paliza y él seguro pedirá la revancha. Wilder tiene la revancha, un periódico publicó que él quería 10 millones por hacerse a un lado. Pero yo no voy a pagarle el step aside. Prefiero tomar su cabello de nuevo. Lo voy a vencer en el ring, ésa será la forma en que lo quite del camino”, añadió.