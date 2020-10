Fuentes informaron que NBA vio caer perdidas de 1.5 mil millones de dólares en 2020

ESTADOS UNIDOS – Por una larga jornada el mundo de los deportes estuvo vacilante frente a la pandemia del Covid-19, pero lo peor estuvo por venir unos meses después de haberse convertido en una total catástrofe ante las cifras de casos positivos que dejó incapacitadas todas las competencias a nivel mundial y ahí fue cuando se reflejaron las millonarias pérdidas monetarias.

Una de las ligas más prestigiosas y la madre de todas en el escenario del baloncesto es la NBA, quien aunque pese a su grandeza y crecimiento anual respecto a la llenadera de bolsillos y nivel deportivo, también sufrió graves consecuencias económicas por la pandemia, y es que según fuentes la perdida estimada fue de 1.5 mil millones de dólares.

“Las proyecciones de ingresos para la liga esta temporada se perdieron por alrededor de $ 1.5 mil millones, dijo la persona. Las pérdidas fueron el resultado de una combinación de factores: el cierre causado por la pandemia, la cancelación de 171 juegos de temporada regular, completar la temporada en una burbuja en Walt Disney World sin fanáticos, el precio de casi $ 200 millones por operar esa burbuja. y una disputa de un año con el gobierno chino que vio partidos de la NBA que no se mostraban en la televisión estatal allí”, dijo AP.

Pero la NBA no está acompañada sola dentro de estas crisis económicas que grandes empresas y negocios chicos han visto caer su economía hasta por los suelos, también en los deportes existen otras competencias como la MLB, NHL, MLS, entre otras, que vieron como se desmoronaba sus presupuestos al no poder generar ganancias.

Y es que no había la forma de como ganar dinero, pues en los partidos no se permitía el acceso de los aficionados, por lo que no había venta de boletos y tampoco consumo comestible y de alcohol, además de que también se perdieron patrocinios, porque también empresas patrocinadoras se vieron en la necesidad de hacer recorte de inversión debido al mismo sufrimiento.