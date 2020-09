¡Fue una equivocación! Árbitro señaló que dio negativo en segunda prueba de Covid-19

MÉXICO – Después de que el árbitro que iba a poner orden en el “Clásico Regio”, Diego Montaño, dio positivo a la prueba del Covid-19, tuvo que ser removido para silbar el partido de este sábado, pero para asegurarse de que estaba contagiado se sometió a una segunda prueba y sorpresivamente el resultado fue negativo.

Montaño estaba programado para ser el arbitro central en el encuentro entre Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL, pero después de que los resultados se revelaron, su prueba arrojó positivo, pero este culpó al laboratorio donde se sometió al primer test y sintió un enorme disgusto por lo que ocurrió.

Montaño no quiso que esto quedara impune, por lo que recurrió a sus redes sociales para exponer el tema del gran error que cometió el primer laboratorio al que asistió para realizarse los análisis cumpliendo con el protocolo de seguridad que impuso la Liga MX.

"Me realicé una segunda prueba PCR y de sangre para verificar el posible contagio y me acaban de informar que salió negativa, es la segunda ocasión que me sucede esto con el mismo laboratorio y no se lo deseo a ninguna persona. He tenido la responsabilidad de llevar a cabo los protocolos de salubridad en todo momento, pues tengo una familia y un trabajo por el cual no habría por qué no hacerlo", declaró.

Debido a que a estas instancias ya no se puede hacer nada para que el arbitro este de regreso para estar en el encuentro, su sustituto será Oscar Mejía, quien fue elegido de última hora, ya que Eduardo Galván fue el primer elegido, sin embargo, este también dio positivo.