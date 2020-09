¡Fue el hermano! Morrison Palma se defiende y dice que no fue él quien criticó a Roger Martínez

MÉXICO – Morrison Palma, un canterano del popular equipo mexicano, Águilas del América, fue víctima de la polémica y de las críticas por un mal entendido que el argumenta que fue, ya que el lunes se difundió una publicación en sus redes sociales, donde sale criticando a su compañero Roger Martínez, pero el joven aclaró que fue su hermano el que hizo dichas declaraciones y que no se dio cuenta que estaba en la cuenta del futbolista.

Fue un estado que se subió a la cuenta del jugador del América, quien habría hecho una encuesta y le preguntaron por el trabajo de Roger Martínez, a lo que él contestó con un comentario poco agradable: “Que se largue”, pero este salió a su defensa al argumentar que él no había sido, sino su hermano, que se habría equivocado de cuenta.

Palma tuvo una charla con el blog de “Mimo El Águila”, a quien le explicó todo lo ocurrido sobre este caso, el cual fue muy escandaloso en todas las redes sociales y que inclusive lo pudo haber perjudicado por este error que cometió su hermano, pero todo quedó aclarado al parecer

“No hermano, yo a esa hora andaba entrenando, ni me había dado cuenta hasta ahorita que me mandaste mensaje y ya después agarré mi celular y vi que mi hermano me había mandado mensaje de que se había equivocado”, declaró el jugador.