Fue el club que me marcó: CR sobre el Real Madrid

MADRID, España.- Durante la entrega del premio Marca Leyenda, Cristiano Ronaldo manifestó que el Real Madrid es el equipo que lo ha marcado en su carrera futbolística y la capital española, la urbe que más extraña.



"Madrid es una ciudad que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal. Fue el club que me marcó. He jugado nueve años en el Real Madrid y por eso tengo un cariño muy especial por Madrid", manifestó.

Después de nueve años en el futbol español, el portugués expresó que no fue fácil salir del club merengue y llegar a otra liga diferente como la Serie A a sus 33 años, pero considera que su rendimiento fue de los mejores que ha tenido en su carrera.

Muy contento y honrado por ganar este premio @marca Leyenda. Gracias a todos los que me han ayudado y a los que me siguen ayudando en mi carrera. pic.twitter.com/MT6Fk9yZ5q — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 29, 2019

Por otro lado, consideró que la Eurocopa que conquistó con la selección de su país es el torneo más importante que ha ganado a lo largo de su exitosa carrera.

"Todos los trofeos son importantes, pero a nivel de clubes ya gané la Champions, Supercopa, la Liga... posiblemente la Supercopa con Portugal fue el trofeo más importante de mi carrera porque es mi país, mi familia... posiblemente sea el trofeo más especial que haya ganado en mi carrera", argumentó.

Uno pudiera pensar que con amplia lista de campeonatos Cristiano estaría satisfecho, sin embargo, el delantero de la Juventus aseguró que buscará la Champions nuevamente, aunque está consciente de la dificultad de la competencia.

"Lo intentaremos, como siempre. Sabemos que es una competición muy, muy difícil y que todos los equipos quieren ganar. Madrid, Barcelona, que se reforzó muy bien, Atlético, City... Ojalá, vamos a luchar por ello", comentó.