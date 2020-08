Francisco Palencia inconforme con las decisiones del arbitraje

MÉXICO - “El resultado me deja bastante incómodo, pero por otro lado orgulloso de los chicos que supieron sobreponerse a las adversidades. En este juego los dos técnicos fuimos a buscar la portería contraria, somos valientes y nos gusta jugar futbol. Me gustó mi equipo”.

De lo que se quejó Francisco Palencia fue de la marcación del último penalti “me quedo incómodo por el tema de la revisión, contra Necaxa me quitaron un penalti por una falta previa, la fueron a revisar, pero ahora no lo hicieron… La pregunta es que por qué antes sí, ahora no, los árbitros aclaren, nos confunde mucho esto. Ahora me toca a mí, después le tocará a alguien más. Vinieron, nos dieron una charla, Arturo (Brizio, presidente de la comisión de árbitros) al inicio de la temporada, y luego los árbitros en jugadas similares marcan una cosa y ahora no… Igual con las amarillas, unos la marcan así, otros no. Yo estoy muy confuso”.

A los jugadores “no hay que levantarlos de nada, en el mismo juego se veían con confianza, hay que seguir por el mismo camino, a mí me gusta como juega el equipo, es un equipo muy valiente y eso es lo más importante”.

De su estadía en el Mazatlán, Palencia dijo: “Ha sido regular, con tres puntos estábamos dentro de los ocho primeros, ahora estamos abajo, pero la liga es así de competitiva. Nosotros nunca vamos a ir a defendernos, si seguimos así, seguro que vamos a llegar a zona de Liguilla”.

El equipo va de manos a más, “estamos recuperando gente. “El Chino” Millar jugó 45 minutos, entró Sanvezzo, aún tenemos posibilidades de meternos en zona de Liguilla. Hoy lo más lamentable es que los chicos no se llevan nada a casa”.