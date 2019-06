Francesco Totti renuncia a la Roma por problemas con directivos

ROMA, Italia.- Francesco Totti anunció que dejará su cargo como dirigente de la Roma por diferencias con la directiva, al no ser tomado en cuenta para recientes decisiones que conciernen al equipo.

"Hoy he anunciado con un correo electrónico al director ejecutivo (James Pallotta) que renuncio al cargo en la Roma. Esperaba que este día nunca llegara, pero no fue mi culpa, porque nunca tuve la oportunidad de expresarme y participar en el proyecto deportivo. Ahora tomaré otros caminos y, cuando otro propietario esté dispuesto a contar conmigo, estaré listo”, señaló el ex jugador.

"La Roma está por delante de todo, hoy es el día más triste para mí. Era mejor morirme que dejar este club, pero para el bien de todos debe ser así”, manifestó en conferencia de prensa.

El italiano militó en el club por 25 años, el único equipo cuyos colores defendió, en el cual ganó la liga en 2001, finalizando su carrera profesional en 2017.