Francesco Totti estuvo a nada de portar el uniforme "Merengue"

ITALIA - El legendario exfutbolista italiano Francesco Totti reveló este lunes haber estado "muy cerca" de fichar por el Real Madrid entre 2003 y 2004, aunque las ofertas nunca le garantizaron poder ser capitán del equipo ni tener un sueldo mayor que el del español Raúl González Blanco, estandarte de aquel equipo merengue.

"Digamos que tenía un 80 por ciento de posibilidades de ir al Real Madrid. No era el mejor momento en la Roma y en Madrid habrían hecho cualquier cosa por mí, pagaban mucho. Iba a tener un contrato de aproximadamente 25 millones de euros, pero no me ofrecían la capitanía, ni cobrar más que Raúl", relató a una revista española.

Il Capitano", quien se convirtió en ídolo de la Roma desde sus primeros años como profesional, fue pieza fundamental en la Serie A que ganaron los de la capital italiana en 2001, el último título liguero de esta institución desde entonces, y encajaba por completo para formar parte de la era de "Los Galácticos".

"No rechacé al Madrid. Lo pensé y mucho. Pero al final la decisión que tomé fue desde el corazón, pensando en la afición, en los amigos y en la familia. Quería hacer algo diferente a lo que hacían todos. Muchos iban al Madrid, Barcelona o Bayern Múnich. Me sentía diferente así. Ya era bueno y, además, distinto porque siempre estaba con la camiseta de Roma", añadió.

En vez de fichar por los merengues, Totti optó por escribir una inigualable trayectoria de 24 años siendo fiel a la escuadra romana, con la que ganó una Serie A, además de dos Copas y dos Supercopas de Italia. Sin olvidar el Mundial de 2006 con su selección nacional, venciendo en la gran final a la Francia de Zinedine Zidane, con quien pudo compartir vestuario en el futbol español.