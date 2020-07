Fotógrafo mexicano del Barcelona ya no trabajará para el club, no renovaron su contrato

ESPAÑA – El mexicano Santiago Garcés, quien fungía como uno de los fotógrafos del Barcelona de España, saltó a la fama por su gran trabajo laboral dentro de la institución, pero lo que marcó su trayectoria dentro de la industria fotográfica fue la emblemática imagen que plasmó en marzo del 2017, donde Lionel Messi era el protagonista de esta, el momento fue único e insuperable, ya que la “Pulga” era alzado durante la celebración de la remontada de los octavos de final de la Champions League contra PSG.

Pero lamentablemente el mexicano ya no podrá captar las mejores escenas de la “Pulga” u otras de las estrellas del Barca, ya que su contrato no fue renovado a causa de la pandemia del Coronavirus, algo que al fotógrafo se le hizo injusto, quien en su versión declaro que sufrió mucha carga laboral durante el tiempo que trabajó para el club.

"Lo que me ha ocurrido me parece muy injusto, pues yo, pese a ser el fotógrafo de marketing del club, colaboraba con todos los departamentos, incluso con la plantilla, en perfecta armonía con Miguel Ruiz, que es el fotógrafo que comparte el día a día con los futbolistas. Un día entré en Google, escribí ‘mobbing laboral’ y los cinco primeros puntos que aparecían en el texto era lo que me estaba pasando a mí en el Barca", agregó.