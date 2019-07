Floyd Mayweather festeja el 4 de julio acompañado de sus millones de dólares

ESTADOS UNIDOS.- Floyd Mayweather recurrió a su cuenta de Instagram para presumir su jugosa fortuna en un video, donde se observa una mesa repleta de billetes de 100 dólares, aprovechando para lanzar un mensaje a sus críticos.

"Una vez me dijeron que la persona más ruidosa en la sala es la más débil de la habitación. Bueno, eso funciona para las personas que están haciendo algo ilegal. Pero en mi caso, estoy feliz de hacer alarde de mi riqueza legal y presumir de ser un hombre negro que vino de la pobreza, venció a todos y no me importa lo que piensen los demás", manifestó en la publicación el ex pugilista norteamericano.

En 2018, el boxeador lideró la lista de los deportistas mejor pagados de Forbes, con un ingreso de 285 millones de dólares, superando por mucho a los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Mayweather peleó por última ocasión en contra de la estrella de artes marciales mixtas Conor McGregor en 2017 y terminó su carrera invicto.

"Esto es lo que he escuchado durante 23 años: ‘Todo lo que hace Mayweather es jactarse de sus autos, sus joyas, sus mansiones, sus damas, su ropa y su dinero'. Y esto es lo que Mayweather dice ahora: 'Estoy feliz de que hayan pasado más de dos décadas odiándome en lugar de crear su propio legado'”, sentenció el apodado ‘Money’.