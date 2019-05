Florentino Pérez afirma que Ramos pidió su salida del Real Madrid

MADRID, España.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó en el programa ‘El Transistor’ en España que Sergio Ramos le pidió salir del equipo blanco, pues tiene una oferta del futbol chino.

“Vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser", indicó.

“Es imposible que dejemos marchar gratis al capitán, porque además sería un precedente peligroso. Eso fue todo, fue una conversación cordial", añadió.

Además, Florentino destacó que Ramos es el jugador del plantel con la paga más alta por ‘merecimiento’.

"Antes era el de Cristiano Ronaldo. Y si el año que viene fichamos a Maradona, será el de Maradona. Pero ahora es el de Ramos. Tenemos un equilibrio salarial marcado por escalas. Nosotros no podemos hacer cosas raras con los salarios porque está controlado por la Liga", señaló.

Expresó que le tiene un gran cariño a Ramos y que ha hecho ‘todo lo que ha podido por él’, añadiendo que no existe ningún conflicto entre ellos.

"Yo no escuché que Ramos me dijera eso de que le pagara y se va. Eso no es verdad. Las cosas se cuentan como se quieren contar. Cuando yo veo estas cosas en la prensa me sorprendo. Como me sorprendo cuando veo que sale la noticia de la oferta de Ramos. Se la da una importancia que no tiene", manifestó.