Fiscalía de Serbia investigará a Luka Jovic por romper la cuarentena

Luka Jovic, jugador del Real Madrid, podría ser castigado por la justicia de Serbia tras romper la cuarentena domiciliaria impuesta en su país de origen para aquellos que llegan del extranjero.

De acuerdo con la agencia EFE, la Fiscalía de Belgrado ha pedido a la policía proceder penalmente contra el futbolista, sin especificar que tipo del castigo se le impondrá.

El delantero dejó el lugar donde se suponía estaría en aislamiento y aseguró a los agentes que salió para acudir a la farmacia.

El diario Blic publicó una fotografía de Jovic presuntamente en las inmediaciones del edificio en el que vive su novia, que celebraría su cumpleaños en estos días.

Por su parte, el nacido en Bosnia, pero de origen serbio, negó toda esa información, asegurando que salió de España con el permiso del Real Madrid.

“Decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente; además de estar cerca de mi familia. Lo hice con el permiso de mi club”, manifestó.

“Cuando llegué a Serbia, me hicieron el test y salió negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento”, añadió Jovic.