¡Fin de una era! Drew Brees, estrella de Santos, anuncia su retiro de la NFL

EU-. La carrera de 20 años de Drew Brees en la NFL ha llegado a su fin, luego de que él mismo lo confirmó en sus redes sociales la tarde de este domingo.

“Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como Santo, es hora de que me retire del fútbol. Cada día, vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo”

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans. Solo me retiro del fútbol, no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!”, posteó Brees.

La publicación del ex quarterback estuvo acompañada de un corto video de sus cuatro hijos niños, quienes dijeron que su padre finalmente se retirará para pasar más tiempo con ellos.

Drew Brees debutó en la NFL en el 2001 con Chargers de San Diego, y fue en el 2006 cuando llegó a los Santos de Nuevo Orleans, equipo donde ganó el Super Bowl del 2009.

En sus dos décadas en los emparrillados de la NFL, Brees completó 80 mil 358 yardas, 571 pases de touchdown y decenas de récords. Además, participó en 13 Juegos de Estrellas.