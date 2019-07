Filipe Luis se despide del Atlético de Madrid

MADRID, España.- Tras finalizar su contrato el 30 de junio, Filipe Luis no continuará en el Atlético de Madrid, por lo que este día se despidió del ‘club de su corazón’, donde aseguró haber vivido los mejores años de su vida.

Fueron los mejores años de mi carrera, donde más he disfrutado, donde más títulos he ganado. Acabo de ganar un título con la selección por todo lo que hice en el Atleti y por todo lo que este club me ha dado. No fue fácil para el club ficharme del Deportivo después de romperme la pierna", expresó el brasileño.

De acuerdo con diario Récord, su próximo destino está de vuelta en casa, en el Flamengo, sin embargo, durante su despedida, no reveló detalles sobre su futuro.

Acompañado de su familia, el entrenador Diego Simeone, cuerpo técnico, los futbolistas Koke Resurrección, Álvaro Morata, Stefan Savic, Jan Oblak y Saúl Ñíguez, así como el presidente colchonero Enrique Cerezo y el consejero delegado, Miguel Ángel Marín, el sudamericano brindó unas emotivas palabras a sus ex compañeros.

��⚪�� | #GraciasFilipe

����¡Detallazo! Jugadores de la plantilla e integrantes del cuerpo técnico le hicieron entrega a @filipeluis de una camiseta firmada por todos sus compañeros. ��#AúpaAtleti pic.twitter.com/E75YLMStgJ — Atlético de Madrid (@Atleti) 21 de julio de 2019

"Son los cuatro años, sin ninguna duda, mejores de mi vida. Fueron realmente únicos. Te agradezco de corazón lo que hiciste por mí", comentó Filipe Luis a Marín.

"Para mí, esto se llama un acto de despedida, pero no me gustaría llamarlo así. Me gustaría llamarlo acto de agradecimiento por todo lo que he vivido aquí", expresó el lateral.