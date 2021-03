Festeja Paola Espinosa Día Internacional de la Mujer

Luego de ganar dos medallas olímpicas, convertirse en madre y ser reconocida como la mejor clavadista en la historia de México, Paola Espinosa tiene razones de sobra para festejar este Día Internacional de la Mujer.

El logro es todavía más grande tomando en cuenta que la sudcaliforniana está por asistir a sus quintos Juegos Olímpicos este verano, después de contraer Covid-19 a finales del 2020 junto a su hija Ivanna, de 3 años.

“Ahora que soy mamá, lo siento todavía más a flor de piel. Quiero felicitar a todas las mamás, a todas las mujeres de México. Tengo un gran ejemplo, que es mi mamá, tengo una abuelita increíble.

“Vengo de una familia de puras mujeres; mi hermana, ahora mi hija. Y me emociona mucho este día porque creo que es el recordarme lo que puedo hacer, de lo que soy capaz, de los ejemplos que tengo en mi vida y que quiero enseñárselos a mi hija Ivanna”, expresó.

Además de haber conseguido una presea de bronce en Beijing 2008 y una de plata en Londres 2021, Paola es la máxima medallista mexicana en la historia de los Juegos Panamericanos, con un total de 15 (8 oros, 3 platas y 4 bronces).

“Creo que este Día Internacional de la Mujer lo que hace es un recordatorio de todo lo que han hecho las mujeres atrás, todas las mujeres que han alzado la voz, todas las mujeres que han luchado por un lugar en la sociedad.

“Deportivamente hablando, las mexicanas lo hemos hecho muy bien. Ya llevo muchas entrevistas después de juegos olímpicos donde me preguntan ‘¿por qué crees que hay más mujeres siendo medallistas olímpicas?’. Eso habla de que estamos creyendo en esto, que estamos quitando todos esos estereotipos”, apuntó.

Además de ser una exitosa deportista internacional, la clavadista también se ha sumergido en el mundo del activismo por medio de su fundación, donde promueve la activación física en jóvenes para prevenir la obesidad, el sobrepeso y el bullying en México.

“Creo que lo que yo puedo hacer es, con mi voz, decir lo que está pasando, cómo podemos erradicarlo. Y en realidad, yo sé que es muy difícil quitarlo de tajo, pero en mi experiencia, yo sí creo que el deporte puede ser una gran ayuda para sentirnos mejor las mujeres; para sentirnos con autoestima, para sentirnos empoderadas.

“No estoy diciendo en un gimnasio, simplemente en tu propia casa; empiezas a mover tu cuerpo y te sientes mejor contigo misma, te sientes con más energía para enfrentarte a cualquier cosa. También el tema del autoestima, de poderte ver en el espejo e irte sintiendo mejor contigo misma”, dijo.

A sus 34 años, Espinosa es candidata, junto a Melany Hernández, para asistir a Tokio en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados; aun cuando la Federación Mexicana de Natación todavía no designa a sus representantes para la justa olímpica.

“Después de haber sido mamá, regresé a la alberca, di lo mejor de mí, y me doy cuenta de que estoy dentro de las tres mejores del mundo. A pesar de que mucha gente quizás creyó que ya no iba a poder porque ya era mamá, pues es demostrarles que no es cierto, que sí puedo, y que lo puedo hacer muy bien.

“Tengo este sueño muy latente, muy fuerte, lo quiero con todo mi corazón. Y más allá de que sí ha sido difícil y cansado para mí, veo a mi hija y es la motivación que necesito cada vez que salgo de mi casa y regreso, porque mi hija me abraza. Claro que eso me motiva más a querer cumplir este sueño”, expuso.