Fernando Martínez es dado de baja de Conade tras denuncia de violencia

El campeón de los cinco mil metros en Lima 2019 Fernando Martínez, fue dado de baja de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tras ser denunciado por violencia intrafamiliar por su ex pareja, Edna Quintanilla.

"Vamos a tomar cartas en el asunto. Recientemente anunciamos aquí el protocolo de 'Cero Tolerancia' y nos tenemos que apegar a él. Recibimos ya por parte de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) la baja del atleta para que pueda seguir su caso como civil.

"En el caso nuestro automáticamente causa baja también de beca en tanto se esclarezca la situación legal y se llegue a una determinación, pero derivado de que acabamos de aplicar el protocolo de 'Cero Tolerancia' pues tenemos que ser congruentes con el tema, por lo tanto causa baja en lo inmediato", explicó Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade.

Por medio de un video en sus redes sociales, Quintanilla denunció a Martínez, quien además tenía el cargo de sargento segundo auxiliar, por agredirla y amenazarla de muerte.

"Me tomó del cabello y me jaló hacia él y me amenazó de muerte, literalmente me dijo '¿Quieres que te mate, perra?'. Esas palabras me marcaron mucho. No podía creer que la persona con la que estuve compartiendo por todo ese tiempo fuera esa misma persona que pudiera en algún momento terminar con mi vida.

"De ahí en adelante era constante la violencia, desde levantar la mano hasta amenazarme que me podía golpear", expresó Edna.

Martínez fue uno de los 37 medallistas de oro que México tuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.