Fernando Beltrán piensa que las indisciplinas en Chivas ha perjudicado mucho al conjunto

MÉXICO – Chiva del Guadalajara han mostrado que no tienen voz ni poder autoritario sobre sus jugadores, y es que en este Guard1anes 2020 han sido polémica tras polémicas que sumergen al conjunto tapatío a lo más hondo del descaro y la indisciplina, pero la directiva ya no pudo resistir más tras el último incidente en los que cuatro jugadores se vieron involucrados en un delito legal, por lo que estos ya no jugarán para el conjunto.

Y Fernando Beltrán, mediocampista del Rebaño Sagrado, apoya y respalda las decisiones que han tomado los altos mandos sobre estos elementos, ya que piensa que lo peor que existe dentro del cuadro es la gran indisciplina con la que cuentan varios dentro del club, que solamente ha sido un bloque para que el equipo pueda evolucionar.

Y aunque si lamenta que sus compañeros, con los que llegó a compartir vestidores por varios años hayan culminado su labor con Chivas de esta manera, sabe que también fue la mejor opción, ya que al mantenerse alejados de los demás, podrán encontrar un equilibrio de responsabilidad y trabajo en conjunto para cuidar su imagen dentro y fuera de las canchas.

“No, la verdad no hay otra forma de tocar fondo más que está, es una situación complicada como lo digo para mis compañeros, en realidad yo creo que ningún futbolista quiere salir así, pero en realidad como grupo nosotros lo platicamos y lo hablamos nos cerramos dentro de nosotros, y tenemos que cuidarnos en realidad porque para marcar esa diferencia, tenemos que cuidarnos entre todos y ser más disciplinados, somos todos y si queremos llegar a ser campeones tenemos que trabajar mucho en ese aspecto”, reconoció.

Aunque Beltrán no piensa hablar más de la situación sobre el castigo que se les impuso a sus colegas involucrados, el declaró que esto sería una de las principales consecuencias si estos no seguían comportándose de una forma más precavida, por lo que destacó que la directiva implementó estas medidas para imponer más autoridad.