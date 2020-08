Fernando Beltrán confesó que sigue teniendo efectos tras recuperarse del Covid-19

MÉXICO – Estudios han revelado que después de contraer el virus del Covid-19 la enfermedad deja secuelas después de la recuperación y así lo ha manifestado el jugador de Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, quien confesó que después de aliviarse de su infección ha tenido ciertas dificultades de salud relacionada al virus que ha golpeado a todo el mundo.

Fernando Beltrán fue uno miembro de la extensa lista de contagiados que reportó el Rebaño Sagrado, donde incluían una alta cantidad de jugadores y además de varios integrantes del cuerpo técnico y trabajadores.

Pese a que Beltrán ya fue dado de alta hace un poco más de un mes, el jugador confesó que sigue adaptándose a las condiciones físicas en las que se encuentra, las cuales no están al cien por ciento, ya que afirmó que ha sido un proceso difícil, porque sigue presentando efectos de lo que le dejó la enfermedad.

“En realidad, sigo en el proceso de recuperación buscando mi mejor versión. Me ha costado mucho, salí negativo y pude jugar. Sé que este no es mi mejor futbol, me ha costado terminar los partidos porque me ahogo mucho, pero estoy trabajando en ello, doble sesiones, tratar de recuperarme lo más rápido posible. Uno como futbolista tiene que recuperarlo más rápido posible y ahora en Toluca me costó más por la altura, pero sigo trabajando y sé que si sigo así lo recuperaré lo más rápido posible", aseguró.

Beltrán se contagió al mismo tiempo que sus compañeros Uriel Antuna y Axel Vega, con quienes también fue dado de alta al mismo tiempo, pero al sentirse aliviados sus colegas se vieron envuelto en un enorme escandalo el pasado viernes, ya que se expusieron imágenes de estos durante una fiesta, donde quebrantaron todas las normas sanitarias impuestas. La directiva se entero de lo sucedido y de inmediato suspendió y sancionó a los jugadores, quienes se volvieron a integrar este miércoles al primer equipo, algo que le alegró mucho a Beltrán, ya que afirma que son grandes elementos importantes.

"Fue algo que me pegó mucho a mí en realidad porque son buenos compañeros y buenos amigos los dos. Los entiendo totalmente, creo que cometieron un error, ellos lo saben y no soy nadie para juzgarlos. Los apoyo, eso sí estoy con ellos a muerte porque nos apoyan mucho, nos aportan muchísimo en el campo. Los necesitamos de la mejor manera, el grupo ya habló con ellos, (Ricardo) Peláez y (Víctor Manuel) Vucetich hablaron con ellos, el profe los necesita. Debemos apoyarlos, somos una familia, estamos más unidos que nunca. No nos pegó como a lo mejor en otro grupo hubiera pegado, hubiera un poquito quizá estar incómodo, pero al final se tomó la decisión de apoyarlos, creemos mucho en ellos, tenemos mucha confianza en ellos. Como siempre me han educado, trato de llevar mi carrera limpia, quiero ser un futbolista que no tenga ese tipo de cosas. Sé que en algún momento puedo cometer el error, pero trataré de que no pase", declaró.