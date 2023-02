Fallece el segundo bebé de Óscar Jiménez, portero mexicano del América

CIUDAD DE MÉXICO-. Óscar Jiménez se convirtió en el portero titular de Club América este Clausura 2023 de Liga MX, pero ahora el arquero mexicano pasa por momentos difíciles, tras el fallecimiento de su bebé.

A través de una transmisión en vivo en Instragram, Mariana Echeverría, la esposa de Óscar Jiménez, dio a conocer la muerte del que hubiese sido el segundo bebé, en apenas la sexta semana de gestación.

Fue la esposa del futbolista chihuahuense quien con lágrimas anunció la pérdida del bebé, en un video que duró casi 14 minutos. Sin embargo, apareció sola en la publicación.

“Llore, sí, sí llore, me asusté, sí, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer, abrace aún más a mi Lucca y a Oscar y agradecí tenerlos en mi vida, y pues nada a intentarlo otra vez, se que Dios tiene cosas planeadas para mi y ya llegará el momento”, dijo Echeverría.

Óscar Jiménez y la oportunidad de su vida con Club América

Con el regreso de ‘Memo' Ochoa al futbol de Europa tras ser fichado por Salernitana, la oportunidad de ser titular con Club América llegó este año para Óscar Jiménez, quien en ocho juegos ha recibido nueve goles y ha dejado dos veces la portería en cero.