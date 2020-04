FIFA informó que mercado de transferencias no se abrirán el 1 de julio

ESPAÑA - Si algunos de los grandes equipos ya tenía pensado ir en busca de una futura estrella para su escuadra para la siguiente temporada, tendrán que esperar más a conseguir su meta, pues el director legal de FIFA, Emilio García Silvero, que el próximo mercado de transferencias será postergado y no se abrirá para el 1 de julio, a causa de la pandemia del coronavirus.

Los jugadores que cuentan ya con un contrato para fichar a un nuevo plantel si podrán abandonar su antiguo club, pero sin embargo, será imposible la incorporación a su nuevo equipo, debido a que las fechas del fichaje cambiarán.

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado", señaló.