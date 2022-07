FC Barcelona lanza su primer NFT de arte digital, inspirado en Johan Cruyff

BARCELONA, España-. El mundo avanza rápidamente y FC Barcelona lo sabe, y es por eso que el club español de futbol lanzó su primer NFT, el cual está inspirado en Johan Cruyff, una de las leyendas del equipo culé.

"In a way, immortal" es el nombre del NFT (token no fungible) de arte digital que lanzó FC Barcelona el pasado jueves, el cual recrea un histórico gol que marcó Johan Cruyff con la playera azulgrana en 1973.

La subasta para adquirir este primer NFT de Barcelona estará a cargo de la casa Sotheby's el próximo viernes 29 de julio, misma que se encargó de vender varios bienes de Diego Armando Maradona este año.

El FC Barcelona lanza "In a way, immortal", el primer NFT de arte en la historia del club que recrea el legendario gol y patada voladora de @JohanCruyff en 1973, en una obra de arte digital audiovisual. Se subastará en @Sothebys NYC



Sin embargo, "In a way, inmortal", no será el único NFT que lanzará Barcelona, ya que el club español presentará una colección de hasta 10 obras de arte digital en los siguientes meses.

Se prepara FC Barcelona para una temporada 2022-23 exitosa

Después de que Barcelona no ganó ningún título la pasada temporada, el conjunto culé buscará tener una campaña 2022-23 exitosa, tras fichar a Robert Lewadowski, Raphinha, Franck Kessié y Andreas Christensen.