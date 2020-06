Ezekiel Elliot asegura haber superado el coronavirus

El corredor de los Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliot, manifestó en redes sociales sentirse mejor tras haberse contagiado de coronavirus.

Ahora, diría que me siento bien. Tuve unos días en los que tuve síntomas y no fueron tan malos. Me dio tos y tuve un poco de problemas para respirar, pero, ahora, me he sentido bien, normal", manifestó en un video en la plataforma Twitch.