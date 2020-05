Extrañan a Vinicio Castillo: Naranjeros en descontento por destitución de mánager

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de que el equipo quedó eliminado en la primera ronda de playoffs y no se alcanzó el objetivo la temporada anterior, la afición de Naranjeros de Hermosillo mostró su inconformidad a través de la redes sociales tras el despido de Vinicio Castilla.

Críticas hacia la directiva, incluso hacia los mismos jugadores, son las que se pudieron leer en la publicación de Facebook donde hicieron el anuncio oficial, el cual hasta ayer a las 18:00 horas contaba con más de 100 comentarios.

“Muy lamentable decisión, no fue el Vinny, pienso que fueron los jugadores que no se ponen y no se ajustan la camiseta a la hora de jugar”, mencionó Inés Mungaray en un comentario en Facebook.

Incluso hubo algunos que se adelantaron a dar sus candidatos a tomar el puesto que dejó vacante el ex ligamayorista, y los nombres de Gerónimo Gil y Adulfo Camacho salieron a relucir entre los candidatos que la gente pidió.

A algunos de los seguidores en redes sociales del club también les causó molestia el hecho de que, si el despido se dio el 14 de abril, apenas ayer, más de 20 días después, se haya hecho el anuncio oficial.

Otros hicieron hincapié en la racha de seis temporadas en las que no han podido alzar el título de la Liga Mexicana del Pacífico, incluso publicando una fotografía de la última plantilla que se pudo quedar con el cetro, con la frase “y contando” en relación al paso del tiempo sin levantar el trofeo.

ES BUENO SABER...



No se informó acerca del futuro del cuerpo técnico de Vinicio Castilla, conformado por ex jugadores como José Luis Sandoval, Gerónimo Gil, Erubiel Durazo y Élmer Dessens.