Exige Paola Espinosa su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio

A pesar de la incertidumbre de no aparecer aún en la lista oficial de atletas que asistirán a los Juegos Olímpicos de Tokio, la clavadista Paola Espinosa aseguró que se siente en buena forma y lista para acudir a su quinta justa olímpica el próximo verano.

La medallista en Beijing 2008 (bronce) y Londres 2012 (plata) fue diagnosticada con Covid-19 a finales del año pasado. Sin embargo, una vez superados los síntomas, espera poder recibir su su nombramiento para representar a México y disputar una medalla en el trampolín de 3 metros junto a la tapatía Melany Hernández.

“Estoy entrenando mucho. Claro, no pude entrenar como todos los demás, yo tuve que empezar poco a poco, pero eso no me detiene, porque al final estoy tranquila, ya hice lo importante, ya estoy dentro de los Juegos Olímpicos.

“Yo espero que pronto ya les puedan dar nombres a las plazas que se ganaron; por lo menos a mi plaza, la de 3 metros sincronizados. Porque no nada más fuimos tercer lugar mundial, sino que fuimos a la Serie Mundial y ahí fuimos segundo lugar”, expuso.

Aunque admitió que todavía no saben cuándo se dará la lista definitiva para Tokio, la ganadora al Premio Nacional del Deporte 2019 afirmó que se mantendrá compitiendo en los próximos eventos internacionales, con el fin de llegar en plenitud a la que podría ser última gran competencia.

“Yo necesito tranquilidad para poder llegar a los Juegos Olímpicos, junto con Melany Hernández. Somos una pareja que cada vez nos vemos mejor al hacer sincronizados. En ese sentido, claro que nos daría tranquilidad. No es nada más que nos la tengan que dar porque sí, sino porque ya nos la ganamos, lo hemos demostrado.

“Lo más importante de todo es que la actitud, la emoción, la motivación, las tengo absolutamente todas. Tengo una muy buena pareja de sincronizados, entonces yo creo que en muy poco tiempo ya nos verán en las competencias en la Copa del Mundo”, finalizó.

Paola Espinosa se convirtió en madre en 2017 y cumplirá 35 años durante los Juegos Olímpicos de Tokio.