Exatlón: Pamela Verdirame sale del show pero gana el amor de Heliud

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, fue de expulsión en el Exatlón México, y para el equipo rojo resultó Pamela Verdirame, la ex delantera de Rayadas de Monterrey.

Sin embargo, entre la tristeza, hubo un rayo de esperanza, luego de que su compañero Heliud Pulido le declaró su amor y se hicieron novios.

No me quiero ir, no voy a mentir, estoy triste porque tenía muchas ganas de llegar lejos, pero así es esto".

Afirmó que participar en el Exatlón: Titanes vs Héroes ha mejorado y afirmó que su equipo, Titantes, está repleto de personas preparadas, y el haberlas conocido es lo que se lleva con ella.

"Entregué todo, me despertaba todas las mañanas junto con Heliud a entrenar, yo sentía que iba mejorando, me sentía más segura, para esta temporada, pero son cosas que pasan, me faltó concentrarme más".

Instagram/ pameverdirame

Sobre Heliud, deseó que llegue lejos y que lo apoyará desde afuera, pues opina que es un gran atleta, que conoce desde la tercera temporada, en la que también coincidieron dentro del equipo de Famosos. Ahora, oficialmente son novios, luego de aceptar la propuesta en su despedida.