Exatlón: ¿Fama? Norma Palafox revela por qué aceptó participar

LOS ÁNGELES, California.- La ex seleccionada mexicana Norma Luz Irene Duarte Palafox se alista para su participación en el reality show Exatlón Estados Unidos y su debut esta cada vez más cerca, sin embargo sus seguidores aún cuestionan su decisión de dejar momentáneamente el futbol.

Uno de los usuarios de redes sociales escribió a la huatabampense que se trataba sobre temas de fama, a lo que Norma dio respuesta y explicó ahondando un poco más en su elección.

El "tuitero" le preguntó si cuando ella veía una pelota, cancha de futbol o a niños en la calle jugando, no le emocionaba de lleno el futbol.

"¿Por qué de repente esas ganas de más fama en vez de explotar ese gran talento en la cancha?", remató el usuario desando que no termine lesionada.

Norma asegura que sí le ocurre e incluso es lo que la ha inspirado a llegar a donde se está.

Palafox agrega que es del futbol de donde viene mas no significa que no pueda lograr otras cosas en algo que no sea futbol. Finalmente escribió que no es por fama si no como "superación" y para insparar a más niñas demostrando que "no hay límites en lo que deseen hacer".

La sonorense formará parte del equipo de los famosos junto al también ex Chiva, Alberto "Venado" Medina, para la segunda temporada que iniciará hoy en Miami, Florida.