Ex pareja de Maradona reveló que amenazó con apresarla si lo ‘cortaba’

Rocío Oliva, ex pareja de Diego Armando Maradona, reveló que sufrió de maltratos por parte del ex futbolista durante los seis años de relación que vivieron, sin llegar a los golpes, pero sí con amenazas verbales.

Cuando nos separamos por primera vez, Maradona me dijo: 'Si no estás conmigo, algo te va a pasar. Puedes ir presa'. Pero estaba enamorada, y cuando charlamos me pidió perdón arrodillado. Después crecí y aprendí de las cosas buenas y malas. Nunca ejerció violencia de género", relató.

Pese a las discusiones, la también presentadora mencionó que intenta llevar una buena relación con el ex jugador argentino, pues formó una parte importante en su vida.

"La última vez que vi a Diego fue en enero pasado, por un tema laboral que tenía que ver con el deporte. Me hicieron una propuesta de trabajo y me sugirieron que hablara con él, pero no le interesó. Me dijo que podía crecer al lado de él, pero sin trabajar. Nunca quiso que trabaje, como tantos hombres. No lo extraño y no tenemos relación ahora, pero si me llama, lo atiendo, obvio", concluyó.