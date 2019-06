Ex naranjero estará en juego de estrellas de LMB

TOLUCA, Estado de México.- Con cuatro años en el beisbol profesional, Nathanael Santiago disfruta como pocos el privilegio de vivir de la pelota caliente, así que de cara a su primer Juego de Estrellas, el cerrador de los Diablos Rojos confía en que será una fiesta total en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Al cierre de la primera vuelta en la actual temporada, el poblano suma nueve rescates, lejos de su mejor registro, 25 duelos salvados, pero con un premio que merecía desde entonces.

“Es un gran honor, llevo cuatro años en la Liga y estoy contento, alegre por esa oportunidad y la voy a disfrutar. Emocionado porque viene familia de Miami, me tocó conseguir muchos boletos para ellos, así que no aguanto las ganas de lanzar”, compartió el derecho.

No ha sido sencillo salir avante en el actual calendario, la polémica alrededor de la pelota Franklin, más ligera que la anterior, también le incumbe.

"La verdad es que la pelota vuela más, se ha visto en la primera mitad que levamos. Es complicado porque si fallas el lanzamiento, al pelota vuela más. Como pitcher tienes que entrar con la sangre fría. Siempre mantener los pitcheos bajitos, aunque no todo el tiempo se puede".

Santiago ya empezó tarde en la pelota, tenía 24 años cuando un buscador de los Gigantes lo firmó.

Tras año y medio de trabajo lo "descubrió" Miguel Ojeda, quien dirigió en sucursales de los Gigantes y antes, había dado el campeonato más reciente a los Diablos Rojos.

Con su baja en el último día de los entrenamientos de primavera, la única opción estaba muy cerca de su lugar de origen, en la Ciudad de México, a donde llegó en el 2016 recomendado por Ojeda, quien ahora es presidente adjunto de la organización escarlata.

No hubo buenos resultados en su estreno con los pingos. En invierno, los Naranjeros de Hermosillo le dieron una oportunidad. Ahí conoció a Maximino León y Bronswell Patrick, los coaches de pitcheo de la novena, quienes cambiaron su mecánica y lo encaminaron al éxito.

Así que en 2017, 25 juegos salvados sorprendieron a la Liga, solo cuatro menos que el líder Chad Gaudin. "Empecé con el relevo largo, pero medieron la oportunidad de cerrar juegos y me ha ido bien. Miguel Ojeda me dio la confianza hace dos años cuando jugamos con puros mexicanos. Me fue bien en ese año y he lanzado mejor tanto aquí como en la Liga del Pacífico".

Este domingo, será uno de los ocho pingos en el evento de mitad de temporada de la LMB.