Ex jugador de Astros de Houston se disculpa por robo de señas

ESTADOS UNIDOS – EL remordimiento acaba de llegar al primer bateador que estuvo involucrado en la polémica de robos de señas que protagonizaron los Astros de Houston en la campaña 2017, donde ganaron la Serie Mundial.

El venezolano Marvin González fue el primer bateador en ofrecer disculpas este martes en un campo de entrenamiento de los Mellizos de Minnesota por su colaboración con el robo de señas, que hicieron que los Astros ganaran el campeonato del 2017.

Me arrepiento de todo lo que sucedió en 2017, de todo lo que hicimos como grupo y de los jugadores que fueron afectados directamente por nosotros al hacer esto y algunas otras cosas, me gustaría poder recuperarlo, pero no hay nada que podamos hacer ahora", comentó.