Eurocopa: Dónde, cuándo y a qué hora ver los octavos de final

EUROPA-. Quedaron definidos los octavos de final de la Eurocopa 2020 en donde habrá cruces de selecciones que son candidatas al título, como el de Alemania vs Inglaterra o el Bélgica ante Portugal.

El camino al título comenzará el próximo sábado 26 de junio y se jugará hasta el martes 29, con dos duelos por día, después de la eliminación de ocho países.

List the 3 most impressive teams so far ��#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Sábado 26 de junio

Gales vs Dinamarca: 11:00 am / Sky Sports y TUDN

Italia vs Austria: 2:00 pm / Sky Sports

Domingo 27 de junio

Países Bajos vs República Checa: 11:00 am / Sky Sports y TUDN

Bélgica vs Portugal: 2:00 pm / Sky Sports

Lunes 28 de junio

Croacia vs España: 11:00 am / Sky Sports

Francia vs Suiza: 2:00 pm / Sky Sports

Martes 29 de junio

Inglaterra vs Alemania: 11:00 horas am / Sky Sports

Suecia vs Ucrania: 2:00 pm / Sky Sports