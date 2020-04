"Estoy listo para Felix Verdejo y Alex Saucedo": Bryan "Niño Maravilla" Flores

MÉXICO - Los retos se hicieron para tomarlos y superarlos, esa es la perspectiva del peleador chihuahuense, Bryan "Niño Maravilla" Flores, quien piensa que cuenta con la madurez suficiente para enfrentarse a pugilistas de mayor nivel, por lo que uno de sus propósitos es buscar una pelea de alto riesgo para saber donde está parado y tiene dos opciones, el puertorriqueño Felix Verdejo y el estadounidense Alex "Cholo" Saucedo.

Un combate contra cualquiera quiera de los dos contendientes, quienes cuentan con las credenciales suficientes para estar catalogados como potenciales retadores por un centro mundial en la división superligero, sería una gran prueba para Flores y no duda en tomar ese riesgo, pues afirma con seguridad que está listo para entrar a las Grandes Ligas del Boxeo.

Flores, quien se encuentra entrenando en Hermosillo, Sonora, bajo la tutela del entrenador hermosillense, Jose Alfredo Caballero, desde hace un par de años, asegura que una victoria en contra de Verdejo o Saucedo sería un gran escalón para que fuera considerado como un futuro candidato al titulo de cualquier organismo.

Flores reconoce que si falta un poco de tiempo para ir tras un campeonato mundial a finales de este año, por eso primero le gustaría medirse ante Saucedo, quien ya ha disputado un cinturón mundial cuando cayó ante el excampeón Muarice Hooker, y Verdejo, quienes son peleadores que han probado las mieles de las primeros escenarios del boxeo.

"Yo siento que estoy al nivel de ellos, ya para hacer combates de talla internacional, aunque estoy un poco atrás del campeonato, todavía no me siento tan preparado para ir tras de uno, pero para el año que entra me voy al sentir al 100 por ciento para disputar un cinturón", aclaró.