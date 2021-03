"Estoy listo": Chávez Jr. insiste en pelear vs Canelo ¡sin cobrar!

MIAMI, Florida.- Julio César Chávez Jr. es una de las muchas personas que no quedaron impresionadas con el nocaut de Canelo Álvarez ante Avni Yildirim, el pasado sábado por la noche, en Miami, Florida.

El ex campeón de peso mediano del CMB, Chávez Jr (52-5-1, 34 KOs) ofreció pelear con Canelo (55-1-2, 37 KOs) gratis (sin cobrar) en las 175 libras. Chávez, de 35 años, sostiene que Canelo no ganaría más dinero peleando con nadie más de lo que ganaría al enfrentarse a él en una revancha.

Desafortunadamente, Canelo ya venció a Chávez Jr. por decisión unánime de 12 asaltos hace cuatro años en una pelea de pago por evento de HBO en mayo de 2017 en Las Vegas.

Canelo recibió muchos críticas de los fanáticos del boxeo por el desbalanceado duelo con Chávez Jr, y es difícil imaginar que quisiera considerar la idea de darle una revancha.

Chávez Jr reacciona a la pelea de Canelo

“Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Peleare gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero !"

“Gana @Canelo! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!"

“¡Un rival [Yildirim] sin 2 años sin entrar en un ring! Me subo a @Canelo y no cobro 175 libras el día que quieras ”, dijo Chávez Jr.

Bueno, si DAZN va a permitir que Canelo pelee contra tipos como Yildirim, depende de ellos por aceptar los desajustes. No está claro qué habría hecho Canelo si hubieran rechazado la pelea. ¿Canelo lo habría comprado a Showtime o ESPN?

Yo nunca e retado a nadie ! estoy dispuesto como cualquier boxeador A boxear con quien sea ! Por eso creo que la gente en general estaría más interesada en @jcchavezjr1 �� @Canelo 2 o @Canelo �� @GGGBoxing 3 que cualquier otra pelea! No solo en méxico si no en todo el mundo �� — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) March 1, 2021

La carrera de Chávez Jr está en tan mal estado en este momento que no va a tener una pelea contra Canelo o ningún otro luchador de élite en el deporte. Desde su derrota ante Canelo, Chavez Jr ha sido derrotado por Daniel Jacobs y Mario Abel Cazares.

Sorprendentemente, DAZN transmitió la pelea de Jacobs contra Chávez Jr en diciembre de 2019, y terminó con Julio renunciando en su taburete después del quinto asalto debido a una fractura de nariz.