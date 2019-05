Estos son los jugadores a seguir en la final de la Liga de Campeones

Año tras año, la final de la Champions League termina siendo un auténtico catágolo de muchos de los mejores jugadores del mundo, mismos que con una pincelada pueden cambiar el rumbo de la historia.

Esta edición no será la excepción pues a pesar de que no llegaron ni el Barcelona ni el Real Madrid, el Tottenham y el Liverpool no desentonan nada para el que es el evento anual más esperado del futbol mundial.

Aquí los jugadores que podrían hacer a su equipo levantar la “orejona”:

VIRGIL VAN DJIK, LIVERPOOL

La influencia que el holandés tiene en el juego del Liverpool es tremenda, pues no sólo aporta una solidez defensiva que tal vez ningún otro central en la actualidad lo haga, sino también se sabe sumar al ataque.

El espigado zaguero se ha convertido en una de las piezas más letales del cuadro dirigido por Jurgen Kloop cuando de tiros de esquina a favor se habla.

HEUNG MIN SON, TOTTENHAM

Si el cuadro londinense está en esta instancia se debe en gran medida a lo que el sudcoreano realizó durante la fase de eliminación donde Harry Kane no pudo ser parte por lesión.

Son se ha convertido en el segundo hombre más determinante del equipo y lo demostró en la etapa contra el Manchester City donde anotó par de goles que le valieron el pase a los de Mauricio Pochettino.

ROBERTO FIRMINO, LIVERPOOL

Aunque lesionado durante varias semanas, el brasileño está completamente listo para ser de la partida del técnico alemán en Madrid, y eso pone un poco cerca a los suyos de conquistar el título de clubes más importante del mundo.

Firmino no solo aporta gol a la ofensiva de los rojos, sino que también le da una generación de juego que tal vez ninguno de sus rivales de este sábado tenga.

HARRY KANE, TOTTENHAM

Situación similar a la de Roberto Firmino, pues tampoco llegará en su plenitud física por la lesión en su tobillo derecho, por lo que tampoco es seguro que juegue la final.

En caso de saltar a la cancha, de relevo o de titular, Kane tiene la llave para poder tomar el balón y con un regate, un disparo o un remate de cabeza, poner adelante a los de Londres en el marcador.

MOHAMED SALAH, LIVERPOOL

El egipcio vendrá por una auténtica revancha ya que el año pasado una jugada contra Sergio Ramos hizo que se perdiera gran parte del compromiso en Kiev, pero ahora nada le impedirá salir del estadio con trofeo en mano.

Salah ha demostrado que es uno de los mejores delanteros del mundo, y a pesar de que hace unas semanas fue sacado de la cancha conmocionado en la Premier League, nada le impedirá saltar mañana al Wanda Metropolitano.