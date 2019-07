Estos son los entrenadores nominados a 'The Best'

Porque también son clave en el futbol, la FIFA dio a conocer sus nominados para mejor director técnico, tanto en la rama varonil como en la femenil de la temporada 2018-2019.

Jurgen Klopp, campeón de la Champions League con el Liverpool y Mauricio Pochettino, subcampeón con el Tottenham; Pep Guardiola, que guió al Manchester City a ganar la Premier League; Marcelo Gallardo, que triunfó en la Copa Libertadores con River Plate; y Erik ten Hag, ganador de la Eredivisie con el Ajax, son contendientes a nivel de clubes para llevarse el galardón.

En cuanto a selecciones, Tite, campeón de la Copa América con Brasil, y el segundo lugar, Ricardo Gareca con Perú; Djamel Belmadi, ganador de la Copa Africana de Naciones con Argelia; Fernando Santos, de la Selección de Portugal, que triunfó en la primera edición de la UEFA Nations League y Didier Deschamps, de Francia, concluyen la lista de nominados.

Por el lado femenil, los seleccionados son Toña Is, de la Selección Española Sub 17; Milena Bertolini, de la Selección Italiana femenil; Jill Ellis, campeona con la Selección Estadounidense en Francia; Peter Gerhardsson, entrenador de Suecia femenil; y Futoshi Ikeda, director técnico de la Selección Sub 20 japonesa.

Completan los nominados Joe Montemurro, del Arsenal femenil; Phil Neville, entrenador de la Selección de Inglaterra; Reynald Pedros, entrenador del Lyon; Paul Riley, del North Carolina Courage y Sabrina Wiegman, de la Selección de Holanda, subcampeona del Mundial de la especialidad en Francia.