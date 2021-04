Estos fueron todos los resultados del Opening Day 2021 de MLB

EU-. La campaña 2021 de Ligas Mayores inició sus acciones este jueves desde el mediodía hasta la noche, con trece juegos disputados con aficionados en los estadios, pero en aforo limitado.

Los únicos duelos que no se jugaron este jueves fueron el de Mets de Nueva York vs Nacionales de Washington, por Covid-19, y el de Orioles de Baltimore vs Medias Rojas de Boston, por lluvias.

En los 13 partidos inaugurales, ocho victorias fueron para los equipos de casa, mientras que cinco visitantes empezaron la campaña con triunfo.

Day 1 of baseball in the books! pic.twitter.com/xzPUkWqGI2 — MLB (@MLB) April 2, 2021