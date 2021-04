Estos fueron los resultados de las peleas por título de UFC 261

JACKSONVILLE, EU-. Este sábado se celebró la UFC 261 en Jacksonville, Florida, la cual tuvo tres peleas de campeonato: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal, Zhang Weili vs Rose Namajunas y Valentina Shevchenko vs Jessica Andrade.

Los resultados de los tres duelos por título en la edición 261 de UFC se definieron por nocaut, pero solo en uno de esos combates hubo nuevo campeón.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En la pelea estelar, el nigeriano Kamaru Usman retuvo su título de peso welter, quien noqueó con sus puños al estadounidense y acabó con él en el suelo, en apenas el segundo round del combate.

¡¡¡QUÉ NOCHE!!! #UFC261 ������



Tremendo knockout de Kamaru Usman ����



Increíble potencia y precisión en la mano derecha del campeón, que mandó a dormir a Jorge Masvidal ���� en el 2º asalto: pic.twitter.com/90sAk1AiUQ — Conexión MMA (@Conexion_MMA) April 25, 2021

La que sí no pudo defender su cinturón de la división paja fue la china Zhang Weili, luego de que fue mandada al suelo por una patada noqueadora de la nueva campeona Namajunas, originaria de Estados Unidos.

Al igual que Usman, Valentina Shevchenko, de nacionalidad kirguís y peruana, logró también defender su cinturón de peso mosca por la vía del nocaut, quien en el segundo asalto acabó con Jessica Andrade, de Brasil.

En esta función de las artes marciales mixtas ocurrió un terrible accidente, luego de que Chris Weidman se partió en dos sus huesos de la pierna derecha tras darle una patada a Uriah Hall.