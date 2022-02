Estos es lo que necesita México para clasificar a Qatar 2022

Muchos mexicanos están emocionados por ver a la selección mexicana poder clasificar a Qatar 2022 en esta FIFA, estamos a unos cuantos partidos de saber si esto podrá ser una realidad o un sueño que se difumina rápidamente entre partidos perdidos.



Aunque parezca complicado la selección mexicana aún tiene esperanzas de clasificar a Qatar 2022, siempre y cuando no descienda al cuarto lugar de la tabla donde inevitablemente tendría que enfrentarse al repechaje. Para algunos aficionados es momento de confiar en el equipo y jugar apostando a que la tricolor se clasifica, algunas casas de apuestas aun ofrecen muy buenas cuotas para tal apuesta, si cabe recordar que siempre se deben de apostar de forma segura y minimizar el riesgo de adicción al juego por más que amemos y que confiemos en nuestra nación.



La selección mexicana se enfrentó a Jamaica donde después de más de 90 minutos de partido se consiguió ganar los 3 puntos que se necesitas para hacer posible un Qatar 2022 con México jugando por esa copa. Este era el primer paso que se necesitaba para poder clasificar.



El segundo paso fue el enfrentamiento contra Costa Rica, donde la suerte no estuvo del lado de esta selección y el resultado complicó el panorama que se tenía. El partido contra Costa Rica se empató a ceros lo que solo dio un punto dentro de la tabla.

Ganar era ideal, pero como bien dicen todo aporta, aunque impidió que la selección mexicana subiera al segundo lugar del octagonal de Concacaf.



El último partido celebrado vio a México vencer frente a Panamá, en un partico muy trabado que la tri, pudo controlar y que dejo la lesión de chucky lozano como mala noticia para los aficionados al futbol, gracias a este gran resultado México aclaro considerablemente sus opciones de clasificación, aunque fue un poco criticada por su juego y por el corto resultado de 1 a 0, pero que le sirve para despegarse cuatro puntos del cuarto puesto, el cual precisamente es ocupado por Panamá.



¿Qué necesita la selección mexicana para clasificar?

Ahora, a México le bastará con derrotar a Estados Unidos en su próximo partido el 24 de marzo y que Costa Rica no le gane al líder Canadá el mismo día para asegurar al menos el repechaje.

Y es que si el Tricolor vence a USA llegaría a 24 puntos y si Costa Rica no le ganan a Canadá tendrían entre 16 y 17 puntos, lo que lo dejaría ya sin opciones matemáticas de alcanzar a México porque sólo quedarían seis en disputa.

Para que México amarre el boleto directo a Qatar 2022, además de vencer a Estados Unidos el 24 de marzo, necesitará derrotar a Honduras en el juego del 27 de marzo.



Con esos dos triunfos, el equipo de Gerardo Martino llegaría a 27 puntos por lo que una de las selecciones entre Estados Unidos y Panamá ya no podría alcanzarlo, debido a que alguna de las dos se dejarán puntos en el duelo que sostendrán también el 27 de marzo.

La tabla está de la siguiente manera:

Canadá tiene 25 puntos

Estados Unidos tiene 21 puntos

México ha sumado 21 puntos

Panamá tiene 17 puntos

Costa Rica suma 16 puntos

El Salvador tiene 9 puntos

Jamaica ha conseguido 7 puntos

Honduras tiene 3 puntos.

Los partidos que le faltan a México son los siguientes:

México vs Estados Unidos | jueves 24 de marzo

Honduras vs México | domingo 27 de marzo

México vs El Salvador | miércoles 30 de marzo

Así que esperemos que el equipo liderado por “El tata” Martino logre su clasificación, en las próximas tres “finales” que les toca encarar.