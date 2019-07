Esto es lo que viene para México tras ganar la Copa Oro

CIUDAD DE MÉXICO.- La actividad de la Selección Mexicana no parará después de la Copa Oro, pues ya tiene una movida agenda para la segunda mitad del 2019.

En septiembre, el ‘Tri’ disputará un amistoso ante Estados Unidos en Fecha FIFA el día 6; el 10, lo hará ante Argentina, equipo al que el ‘Tata’ Martino dirigió hace unos años, donde se espera que podamos ver a las estrellas de la Albiceleste.

Ya para octubre, México hará su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf como visitante contra Bermudas el día 7, y el 15 del mismo mes recibirá a Panamá en el Estadio Azteca, en lo que será el primer partido del entrenador argentino en nuestro país.

En noviembre terminará la Fase del Grupo de este torneo, cuando el 15 visite a su similar canalero, y el 19 volverá a ser local, en una sede aun no definida en México.

Ya para el otro año, las Semifinales y Final del certamen se llevará a cabo en marzo del 2020.

En el verano próximo, la Selección no tendrá ningún torneo a disputar, pues no se realizará la Copa Oro y no jugará la Copa América por los problemas entre confederaciones.