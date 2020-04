“Este deportista me caía bien porque no opinaba”: AMLO sobre Chicharito

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra ciertos deportistas, actrices y comediantes que han sido críticos hacia su gobierno, asegurando que son utilizados para atacarlo.

Aunque sin decir sus nombres, el mandatario habló sobre ‘Chicharito’ Hernández, Thalía y Eugenio Derbez.

Sobre el futbolista mexicano, López Obrador dijo que “como (a sus enemigos políticos) ya no les da, siguen escalando, entonces lo que necesitan es contrarrestarlo con personalidades que tienen reconocimiento colectivo, mayor".

La oposición provoca entrevistas con personajes del deporte para que opinen mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno me sigue cayendo muy bien porque no opinaba, incluso otros con menos cualidades deportivas opinaban en lo político, éste se había mantenido con mucha prudencia", declaró en evidente referencia al futbolista del Galaxy.