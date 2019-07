Estadio de los Nacionales enloquece con Gerardo Parra y 'Baby Shark'

WASHINGTON, Estados Unidos.- Si no has escuchado la canción ‘Baby Shark’, probablemente has estado viviendo en una cueva los últimos meses.

Esta melodía infantil se ha convertido en un fenómeno mundial, y la prueba está en el video nombrado como ‘Baby Shark Dance’, de donde se origina la popular coreografía, el cual tiene más de 3.1 billones de visitas en todo el mundo desde que fue subido a YouTube el 17 de junio de 2016, convirtiéndolo en el octavo más visto de la plataforma.

La fiebre por la composición viralizada por una empresa educativa en Corea del Sur llegó hasta el beisbol de las Grandes Ligas, específicamente hasta el Nationals Park en Washington.

El venezolano Gerardo Parra decidió utilizarla como su canción para batear, y desde el 19 de junio, ha logrado alcanzar un promedio de bateo de .357 en los 18 juegos que ha disputado desde que hizo esta peculiar elección.

Por supuesto, sus turnos al bat se han convertido en los más esperados por los aficionados que asisten a los partidos de los Nacionales de Washington en casa, tal y como ocurrió la noche de este martes.

En cuanto ‘Baby Shark’ resonó en el estadio, la afición y los jugadores en el dugout local enloquecieron y comenzaron a bailar los pasos al estilo tiburón.

You've gotta see Gerardo Parra's Baby Shark intro.



This is WILD. pic.twitter.com/kjmb6vaoUl — Cut4 (@Cut4) 24 de julio de 2019

Parra se unió a la diversión conectando un sencillo productor de dos carreras en su aparición como bateador emergente en la séptima entrada, ampliando la ventaja de los Nacionales, que derrotaron 11-1 a los Rockies de Colorado.