"Esta pelea significa todo o nada": Óscar Valdez a casi un mes de enfrentar al "Alacrán" Berchelt

Con la motivación y el orgullo de seguir escribiendo su legado, el sonorense Óscar Valdez se prepara para el combate más importante de su carrera.



Después de una larga espera y en medio de la pandemia, el peleador nogalense se enfrenta a Miguel "Alacrán" Berchelt el 20 de febrero en Las Vegas, Nevada, en busca de arrebatarle el título Superpluma del CMB y demostrar que puede enfrentar y vencer a los mejores.



"Esta pelea para mí significa todo o nada. En mi carrera se me había criticado mucho en mis primeros años cuando me coroné campeón mundial de que no peleaba con peleadores con nombre", indicó en relación a boxeadores como Gary Russell, Leo Santa Cruz y Abner Mares, que por cuestión de promotoras no se pudieron concretar.



Lo que yo quiero demostrar a la gente es que no hay miedo a enfrentarse a nadie", aseguró.



El sonorense aseguró que no le teme a la pegada de Berchelt pues aunque él no se considera un noqueador sabe cómo mandar a la lona a sus rivales.



"He escuchado comentarios de Berchelt que va a buscar la quijada, el nocaut y me gusta eso porque yo no me voy a rajar, pero les digo sólo una cosa: Tengan cuidado con buscar el nocaut porque el nocaut puede llegar, pero para otro lado".



Valdez Fierro señaló que hay una rivalidad de más de 10 años con Berchelt, pero también una amistad que quedará de lado al momento de subir al ring.



"Es un tipazo, es un campeón arriba y abajo del ring, pero desde el momento en que firmamos el contrato esa amistad salió por la ventana. Hay esa rivalidad sana que siempre que hay dos mexicanos quieren demostrar quién es el más valiente, quien tiene más corazón, quién es más guerrero, creo que lo vamos a demostrar este 20 de febrero", expresó.



El ex campeón mundial Pluma reconoció lo importante que es para él estar junto a sus ídolos sonorenses e inspirar a otros jóvenes a llegar lo más alto posible en cualquier disciplina deportiva.



El momento que yo me coroné campeón mundial me dio tanto orgullo simplemente estar en esa lista de los sonorenses que fueron campeones mundiales porque yo admiro a cada uno de ellos.



"Igualar lo que hizo Julio César Chávez sería casi imposible, tantas peleas invicto, tantas defensas, admiro a todos los campeones sonorenses y significan mucho para mí, seguir esta tradición e inspirar a jóvenes, decirles que sí se puede en la vida", explicó.