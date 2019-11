¿Está o no está? Gareth Bale entrenó con normalidad en Gales pese a estar 'lesionado'

A pesar de llevar un mes sin entrenar con el Real Madrid, Gareth Bale realizó la práctica sin mayores problemas con la Selección de Gales, de cara a sus próximos duelos clasificatorios para la Euro 2020 contra Azerbaiyán y Hungría.

El futbolista no juega desde el 13 de octubre, cuando se lastimó en el empate a un gol del equipo nacional ante Croacia. Desde entonces únicamente había hecho trabajo de gimnasio y solitario con los merengues, rehabilitándose al margen del grupo.

La extraña situación del delantero ha generado controversia, y Zinedine Zidane, entrenador merengue, ha tenido que explicar la situación.

No están disponibles, lesionados no están, no están disponibles para jugar, van a ir con la selección y luego tendrán cinco o seis días y se verá si están preparados para jugar o no, no es decisión técnica, no decido yo si están bien para entrenar con el equipo, todavía les falta algo”, argumentó el francés, refiriéndose a Bale y a James.