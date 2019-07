Está Giovani Dos Santos emocionado con el América

Chicago, Estados Unidos.- Giovani dos Santos no cabía de alegría por su fichaje con el América, reveló el también azulcrema Edson Álvarez.



Cuando vi la noticia me emocioné bastante. Tuve la oportunidad de platicar con Gio y estaba muy contento y muy emocionado. Me preguntó del club, de los compañeros y lo vi muy ilusionado y contento. Me llena de mucho orgullo", dijo Álvarez.