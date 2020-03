Esposa de Renato describió como fue agredida por el futbolista

Lucely Chalá, esposa de Renato ‘N’, habló con la Revista TV Notas acerca de lo ocurrido la semana pasada, asegurando que recibió insultos por parte del futbolista del América, antes de ser agredida físicamente, razón por la cual el jugador se encuentra en prisión.

“Renato había ido a entrenar. Mientras él estaba fuera, mi hermana y yo recibimos insultos de la familia de él, así que nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche. En ese momento ya estaba Renato y hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas”, comenzó Chalá.

Sin embargo, señaló que el centrocampista se enojó y comenzó a golpearla, sin importarle que se encuentre embarazada.

Estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de alto riesgo. Mientras él me pegaba, sus familiares en lugar de calmarlo comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mi”, relató Lucely.