Esmeralda Falcón, la primera boxeadora mexicana que irá a Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO-. Esmeralda Falcón ha hecho historia para el deporte mexicano. La chica de 25 años de edad es la primera boxeadora mexicana que obtiene plaza para los Juegos Olímpicos, quien estará en Tokio 2020.

El Comité Olímpico Internacional de ese deporte oficializó el boleto de la púgil en la categoría de 60 kilogramos, mediante el proceso de asignación de lugares vía el ranking mundial, después de que fuera suspendido el torneo clasificatorio a causa de la pandemia.

"Ese es la realización de mi sueño, es obtener un poquito de lo que yo he estado dando día con día para poder lograr esta meta. Desde que empecé es el objetivo que me puse. Quiero ser la primera boxeadora mexicana que vaya a Juegos Olímpicos y gracias a Dios se logró ese sueño"

"Ahora no me queda más que seguir trabajando, dar lo mejor de mí en cada uno de mis entrenamientos para morirme en la raya cuando me toque representar a mi país y seguirlo poniendo en alto como lo he hecho hasta el momento", declaró la mexicana, quien agradeció felicitaciones.

Su trayectoria en el boxeo

Falcón tiene un largo recorrido de éxitos en el boxeo amateur. Fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, además de que se adjudicó el bronce en los Panamericanos de Lima 2019.