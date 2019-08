¡Es 'chivahermano'! Andy Ruiz reveló su afición hacia el Rebaño Sagrado

CIUDAD DE MÉXICO.- Además de su pasión por el boxeo, el campeón mundial de los pesos pesados, Andy Ruiz, manifestó que es seguidor de otros deportes como el beisbol y el futbol de México.

En entrevista para ESPN, el pugilista confesó que es seguidor de Chivas, gracias a su papá.

"De México le voy a las Chivas. No me gusta jugarlo, pero me gusta mirarlo", comentó.

A pesar de que no está tan pendiente como quisiera del equipo rojiblanco, por sus compromisos boxísticos, admitió que le gustaría visitar el Estadio Akron.

En el beisbol, Ruiz es seguidor de los Dodgers de Los Ángeles, quienes lo invitaron a lanzar la primera bola a principios de julio.

La revancha contra Anthony Joshua se llevará a cabo el 7 de diciembre en Arabia Saudita.